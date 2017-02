De sanitair-en HVAC-specialist Willems-Diels is op zoek naar maar liefst zes nieuwe medewerkers. Omdat enkele vacatures al een tijdje open staan, organiseren zij op 16 februari een jobdag. Het bedrijf wil zo kennis maken met mogelijke nieuwe werknemers en enkele vooroordelen over werken in de bouwsector uit de wereld helpen.

Omdat het bedrijf volop groeit, zijn er vandaag maar liefst zes functies vacant. “Het is moeilijk om het gepaste personeel te vinden”, zegt Anja Willems, zaakvoerder van Willems-Diels. “De functies 'monteur van centrale verwarmingsinstallaties' en 'sanitair installateur met kennis van centrale verwarming' zijn knelpuntberoepen in Vlaanderen. Naast een degelijke vakkennis verwachten we ook dat onze werknemers een goede dosis sociale vaardigheden bezitten. Daarnaast hechten we veel belang aan het op tijd opleveren, wat een goed timemanagement vereist. Kortom, het is een boeiende en uitdagende job, bovendien kan je rekenen op heel wat voordelen.”

Willems-Diels profileert zich als een aantrekkelijke werkgever in de regio. “Als klein familiebedrijf is er een grote betrokkenheid bij onze werknemers”, zegt Anja Willems. “We besteden aandacht aan het evenwicht tussen werk- en privéleven van onze mensen. Doordat de meeste van onze opdrachten in eigen regio zijn, werk je steeds dichtbij huis. Bovendien kan je rekenen op een goede verloning en geniet je van de voordelen volgens paritair comité 124 van de bouwsector.”

Het bedrijf staat open voor zowel ervaren vaklui als kandidaten met weinig of geen ervaring. Wie zijn eerste stappen in de sector zet, kan rekenen op een opleiding binnen het bedrijf. “In onze sector is het belangrijk om de nieuwe technieken en evoluties op de voet te volgen”, zegt Bart Beerten, zaakvoerder van Willems-Diels. “Daarom volgen onze mensen regelmatig bijscholingen. De ervaren medewerkers kunnen hun kennis over dragen, wat bijdraagt tot een leuke sfeer op de werkvloer.”

Zowel mannen als vrouwen uit de ruime regio rond Balen en Mol – zeg maar de Kempen – kunnen solliciteren om deel uit te maken van het team. Wie wil weten hoe het er bij Willems-Diels aan toe gaat of benieuwd is welke materialen en technieken gebruikt worden, kan op donderdag 16 februari om 19u terecht op de jobdag. Je kan er kennis maken met je mogelijke toekomstige werkgever en collega’s. Iedere kandidaat kan een gesprek aangaan om hun cv te overlopen. Inschrijven is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden.