Door het recente opduiken van het vogelgriepvirus in België zijn particuliere en professionele pluimvee- en vogelverkopers de komende periode niet toegelaten op de wekelijkse dierenmarkt in Mol. Zij mogen geen vogels of pluimvee aanbieden op de markt. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen legt dit verbod op. De preventieve maatregel geldt voor onbepaalde duur. Het verbod betekent wel niet dat de dierenmarkt niet meer plaatsvindt. Je kan nog altijd op de Molse zondagsmarkt terecht voor ondermeer vissen, konijnen, knaagdieren en dierenbenodigdheden.