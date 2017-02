Naar aanleiding van de te ontwikkelen verkaveling, gelegen tussen de Dikstraat en de Meerlaarstraat in Klein-Vorst keurde de gemeenteraad van Laakdal twee nieuwe straatnamen goed, nl. De Streep en Boerebeemden. In de nieuwe verkaveling komen 56 bouwgronden en de gemeente Laakdal vroeg aan de verkavelaar om in te zetten op duurzaamheid, een veilige mobiliteit en een ruimte voor sociale buurtactiviteiten. De ontwikkelaar start binnenkort met de infrastructuurwerken.

De eerste insteekweg aan de Dikstraat zal de naam 'De Streep' krijgen. De cultuurraad verwees hierbij naar het padje van Streep, alom gekend in Klein-Vorst. “Deze weg door de verkaveling zal via een fiets- en voetpad gegarandeerd blijven”, belooft schepen voor ruimtelijke ordening Frank Sels. Voor de insteekweg vanuit de Meerlaarstraat werd Boerebeemden voorgedragen. “Ter hoogte van de Dikstraat zal een verkeersplateau aangelegd worden. De straat die de Dikstraat en Meerlaarstraat verbindt, zal geknipt worden voor het autoverkeer om sluipverkeer te voorkomen”, besluit Frank Sels.

Om de waterproblematiek op haar eigen terrein op te lossen, wordt er in een WADI voorzien om het niet herbruikt regenwater vertraagd te laten infiltreren.