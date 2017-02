In Kasterlee worden lessen zelfverdediging gegeven aan vrouwen en meisjes vanaf 14 jaar.  Trainers van gevechtssportclub Sin Ryuu Ju Jutsu Wabi leren je mogelijke risico's herkennen en jezelf te verdedigen. De lessen vinden plaats op zondagen 5, 12, 19 maart en 2 april, telkens van half elf tot half twaalf in ochtend en dit in de gevechtssportzaal van sporthal Duineneind in Kasterlee. Je betaalt 10 euro voor een lessenreeks van 4. Vooraf inschrijven kan tot 26 februari via deze link.