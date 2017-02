De kans is groot dat de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont op de lange baan wordt geschoven. De bevoegde minister wil eerst Europese subsidies vragen om de lijn tot over de grens in Nederland te kunnen moderniseren, maar dat vraagt tijd. De Molse volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten dringt erop aan dat Belgiƫ zelf met de elektrificatie start omdat die elk jaar een serieuze kostenbesparing betekent en zo zichzelf terugverdient.