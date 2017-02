Maandag beginnen in Groot-Vorst bij Laakdal de werken aan een nieuw gemeenteplein. Het wordt een mooi plein met veel groen waarin zowel het oude, statige gemeentehuis, als het nieuwe, dat momenteel gebouwd wordt, geïntegreerd worden. De nutsmaatschappijen starten met de aanleg of vernieuwing van de leidingen waarvoor de voetpaden worden opgebroken. Gedurende 8 weken is er tijdelijke hinder mogelijk. Na deze werken zijn de rioleringen aan de beurt die eind juli klaar zijn. Na het bouwverlof krijgt de weg nog een toplaag en worden de details afgewerkt. De weg wordt gefaseerd opgebroken om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werken kun je parkeren achter het OCMW-gebouw en op de parkeerplaatsen aan Vogelzang. Het nieuwe gemeentehuis in Groot-Vorst opent eind dit jaar zijn deuren.