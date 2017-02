Kasterlee startte met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Alle inwoners van de gemeente mogen daarvoor opmerkingen en ideeën aanbrengen. Deze drie weken vinden er infotentoonstellingen rond mobiliteit plaats in de drie deelgemeenten van Kasterlee. Ze vinden altijd plaats in de bibliotheek. Vanaf vandaag tot 18 februari in de bib van Kasterlee, van 20 februari tot 25 februari in Lichtaart en van 27 februari tot en met 4 maart in Tielen. Wie de tentoonstelling over het nieuwe mobiliteitsplan niet bezoekt kan via de gemeentelijke website van Kasterlee een vragenlijst invullen. Burgemeester Ward Kennes zegt dat de bevraging een mooie aanvulling vormt op de aanbevelingen die door de tijdelijke mobiliteitsraad al zijn overgemaakt.