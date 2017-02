Aan de industriezone op de grens van Laakdal en Meerhout komt een nieuwe brug over het Albertkanaal. De oude brug is dringend aan vernieuwing toe, net als de doorgang onder de E313 even verderop. Beide bruggen zijn heel belangrijk voor de mensen die er in de buurt wonen. Ook zorgen ze voor een goede spreiding van het verkeer dat naar de industriezone moet. Daarom willen beide gemeenten de bruggen behouden.