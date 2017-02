In Olen is de watertoren van Umicore voorlopig beschermd als monument. Volgens Vlaams minister president en minister van onroerend Erfgoed Geert Bourgeois staat het gebouw symbool voor de industrialisatie van de Kempen. De watertoren werd in 1927 gebouwd en is sinds vorig jaar buiten dienst. Je vindt hem langs de Watertorenstraat, aan de rand van de site van Umicore. De 32 meter hoge toren blijft als herkenningspunt voor de omgeving bewaard op de site. De watertoren zelf bestaat uit een reservoir, een open schacht en een afgesloten ruimte op het gelijkvloers. De toren is gebouwd in gewapend beton met centraal in de schacht een betonnen wenteltrap van 149 treden.