Donderdag stierf Aloïs Van Heckelom. Hij werd 96 jaar. Van Heuckelom startte 70 jaar geleden op de Retiesebaan in Kasterlee zijn eerste bakkerswinkel en bakkerij op. Doorheen de jaren groeide zijn bakkerij uit tot een keten van winkels in Balen, Geel, Herentals, Wechelderzande, Olen, Turnhout en Vosselaar. De uitvaartplechtigheid van Aloïs Van Heuckelom is op donderdag 23 februari om 11u in de Sint-Willebroduskerk in Kasterlee.