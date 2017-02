In Arendonk werd zaterdag afscheid genomen van Pieter-jan Sels. De student van 19 werd vorige week vrijdag dood teruggevonden op zijn kot in Geel. Een massa familieleden, vrienden en medestudenten gaven hem een laatste groet. De plechtigheid verliep heel emotioneel. De jongeman was heel geliefd. Zo was hij aangesloten bij de scoutsgroep Sint-Frans Turnhout, rugbyclub Pitbulls Arendonk, studentenverenigingen Atomos en Industrieel Ingenieurs en studentenclub Carpe Diem uit Geel.