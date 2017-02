Vanaf maandag 20 februari tot 20 maart geldt tijdens zachte nachten een doorgangsverbod voor het verkeer in een deel van de Eendenstraat in Mol-Millegem. Alleen tijdens nachten met veel kans op paddentrek gaat de weg dicht van 18u. tot 7u. Wanneer de padden aan hun trek beginnen, hangt af van het weer. Kenners volgen dit op en geven aan wanneer de weg afgesloten moet worden. Deze maatregel komt er op vraag van Natuurvereniging De Gagel. Het doorgangsverbod moet de diertjes een veilige overtocht garanderen. De padden ontwaken praktisch gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken dan massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht, om er hun eieren af te zetten of te bevruchten. Als de trek voorbij is, wordt het verbod opgeheven.