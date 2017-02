Zeepproducent Wimpau investeert 2,5 miljoen euro in een nieuwe vestiging in Laakdal. De bouwwerken van de nieuwe fabriek starten in april en gaan vermoedelijk klaar zijn tegen het einde van dit jaar. Wimpau verdeeld zijn producten via groothandelaars over gans Europa onder het huismerk en op private label van de klant. Door de sterke groei is men genoodzaakt om voor de derde maal in 15 jaar tijd uit te breiden. De nieuwe vestiging wordt gebouwd naast de huidige locatie op Kanaalweg in Eindhout en gaat een oppervlakte hebben van 2500 m² magazijnen en productieruimte en 350m² burelen. Om plaats te creëren wordt er tot 12 meter in de hoogte gebouwd.