Infrabel start op maandag 6 maart met werken aan de spoorwegovergang in de Stationsstraat in Olen. De werken duren tot zaterdagochtend 11 maart. De bestaande rails zijn verouderd en moeten vervangen worden. De spoorwegovergang wordt afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer voor zowel auto's, fietsers en voetgangers. Het gemeentebestuur van Olen vroeg aan Infrabel om een betere oplossing uit te werken voor pendelaars, voetgangers en fietsers. Voorlopig gaan treinreizigers die aan de overkant van het perron willen geraken, net als de voetgangers en fietsers, een omleiding moeten volgen. Volgende haltes van lijnbus 15b worden in die week niet bediend nl. Station en Waterstraat. Er worden vervanghaltes voorzien op het kruispunt van Larumseweg en Lichtaartseweg. Het treinverkeer zelf ondervindt geen hinder van deze werken.