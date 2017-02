De brug over het Albertkanaal ter hoogte van Langvoort op de grens tussen Laakdal en Meerhout blijft. Dat zegt Frank Sels, schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid in Laakdal. NV De Scheepvaart, die de Kempense kanalen exploiteert, heeft de intentie om de bruggen over het Albertkanaal te verhogen en het kanaal te verbreden. Maar voor de brug ter hoogte van Langvoort werd een aparte studie opgestart. Deze studie gaf de voorkeur om de bestaande brug af te breken en te vervangen door een loutere 'fietsbrug'. Zowel Laakdal als Meerhout konden zich niet vinden met deze conclusie. De schepen Frank Sels stelde op verschillende info- en participatiemomenten vast dat de buurt deze brug nodig heeft. Met het herleiden tot een fietsbrug zou de verkeersdrukte in Klein-Vorst centrum, op de Kiezel in Meerhout en in Gestel verhogen. Ook de schepen van mobiliteit in Meerhout Roger Verheyen is tevreden met het behoud van de brug. Omdat landbouwers uit de buurt pleitten om de brug te behouden omdat ze bezorgd waren over de tijd die zij verspeelden met het omrijden. En daarbovenop wilde het grootste deel van de inwoners van Meerhout de lokale verbinding met Laakdal behouden.