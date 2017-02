Op maandag 27 februari wordt op de E313 de oprit Herentals-Oost in de richting van Hasselt volledig afgesloten voor het verkeer tussen 8u en 17u. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert dan onderzoek uit naar de ondergrond in het kader van geluidsschermen. Het verkeer wordt via de calamiteitenroute naar de oprit Geel-West geleid, waar het de snelweg op kan richting Hasselt.