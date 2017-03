In Laakdal verschenen er nieuwe informatieborden. Vijf gloednieuwe borden informeren de Laakdallers over de gemeente zelf en een activiteitenkalender van de Laakdalse verenigingen. De installatie van het informatiebord in Groot-Vorst gebeurt iets later, samen met de heraanleg van het dorpscentrum. Volgens schepen van communicatie Jurgen Mensch vermijdt het gemeentebestuur extra werk en kosten. Al zeven jaar vind je in elke Laakdales deelgemeente een informatiebord. Maar vanaf dag 1 van de installatie kregen deze borden regelmatig af te rekenen met verschillende problemen. Nu heeft het Laakdalse gemeentebestuur simpele borden aan te kopen. En schepen Jurgen Mensch zegt dat ze niet enkel goedkoper zijn, maar ook veel duurzamer.