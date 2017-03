Zaterdagochtend vroeg ontstond brand in een huis aan Kiezel in Meerhout. De brand ontstond vermoedelijk door de kachel. Twee bewoners ademden rook in en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De woning is onbewoonbaar door de brand. Ze worden voor onderdak voorlopig opgevangen door het OCMW in Meerhout.

Zaterdag rond 16u. vatten enkele houten panelen vuur in een nieuwbouwwoning in de Vaartstraat in Meerhout. De oorzaak lag waarschijnlijk aan een oververhitte schouw. De brandweer had 3 uur nodig om de vlammen onder controle te krijgen. Ook moest een deel van het dakgebinte weggehaald worden om te kunnen blussen. Niemand raakte gewond.