Maar liefst 75 Molse gezinnen gingen op het aanbod in van de samenaankoop dakisolatie van de intercommunale IOK. Daarmee scoort Mol veruit het beste in de Kempen. In totaal schreven 517 gezinnen zich in voor de samenaankoop. Elk gezin bespaart zo gemiddeld 230 euro per jaar en op die manier wordt jaarlijks meer dan 500 ton CO2-uitstoot voorkomen.