Een kleine brand ontstond vrijdag rond 4u30 achteraan in een lege trein in het station van Mol. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Dat zei Dimitri Temmerman, woordvoerder van de spoorwegmaatschappij. Het ging om de trein die iets voor 5 uur richting Antwerpen-Centraal reed. De dieseltrein is uiteindelijk met twee minuten vertraging kunnen vertrekken, maar wel met minder wagons. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.