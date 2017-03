Bijna 500 euro zamelden de vrijwilligers van CM-Samana en Broederlijk delen bij elkaar met hun jaarlijkse 'koffiestop' in Kasterlee. Elk jaar staan ze aan de ingang van supermarkt Delhaize, achter het gemeentehuis in Kasterlee. Ze bieden de bezoekers gratis koffie en cake aan en die mogen een vrijwillige bijdgrage voor het goede doel deponeren in een collectebus. Niemand was verplicht om iets te geven, maar toch rolden heel wat geldstukken in de collectebus voor een totaalbedrag van 491,21 euro. Het geld wordt besteed aan de boeren in het straatarme Afrikaanse land Burkina Faso.