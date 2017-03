Meerhoutenaar Mathias Van Gompel schreef de Zuidkempense Pijl - Grote Prijs Wilfried Peeters op zijn naam. Hij waagde op amper 1 km van de aankomst zijn kans en kwam solo over de streep. 6 seconden later legde Jasper Philipsen in een sprint beslag op de tweede plaats. Stijn De Bock werd derde.