Een man van 35 uit Laakdal werd veroordeeld tot 7 maanden voorwaardelijk en een boete van 6.000 euro, waarvan 5.400 met uitstel en dit voor drugshandel. Zijn vriendin kreeg vijf maanden voorwaardelijk. De politie vond op 9 januari van vorig jaar 15 gram cannabis en restanten van speed in hun huis. Tijdens het onderzoek biechtte het tweetal spontaan op dat het in 2015 vier cannabisplanten had gekweekt voor eigen gebruik. Het koppel moet in behandeling voor zijn drugsprobleem, een vast adres nemen en zich onthouden van drugsgebruik