Het Kastelse gemeentebestuur mocht 160 ingevulde enquêtes ontvangen met betrekking tot de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De mensen liggen vooral wakker over verkeersproblemen in de omgeving van scholen en recreatiegebieden. Meermaals werden conflicten tussen parkerende wagens en voetgangers/fietsers aangehaald in de Mgr. Cardijnstraat, de Molenstraat en de Leistraat. Ook het gemis van busverbindingen tussen de drie deeldorpen in Kasterlee kwam meermaals naar boven. Wat wel positief werd ervaren zijn de goede buslijnen naar Geel en Turnhout. Ook het station van Tielen wordt als een sterke troef ervaren, door ondermeer het gratis parkeren. Ook vragen de inwoners van Kasterlee om het aandeel vrachtverkeer door de dorpskernen in te perken, maar ook om voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor vrachtwagens zodat ze niet langer op ongewenste locaties parkeren. Verder wordt er aandacht gevraagd voor de andersvaliden, ondermeer door alternatieven te zoeken voor deze groep op het gebied van openbaar vervoer en om rekening te houden bij het ontwerp van het openbaar domein met toegankelijke bushaltes. De resultaten van deze enquête vormen de basis voor het verdere verloop van het traject om tot een gedragen mobiliteitsplan te komen voor de volgende tien jaar.