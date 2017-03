De footpool is de nieuwste attractie bij de Netherust in Kasterlee. Footpool is een combinatie van voetbal op een poolbiljart in openlucht. De uitbater van Netherust stak de constructie zelf in elkaar, die het midden houdt tussen een poolbiljarttafel, zonder poten, en een minivoetbalveld. De deelnemers proberen gekleurde ballen in één van de zes gaten aan de rand het speelveld in te krijgen door tegen een witte lederen bal te trappen. Als het nieuwe spel een groot succes wordt, overwegen de uitbaters van Netherust om een tweede te bouwen.