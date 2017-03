Vanaf nu kun je op een interactieve kaart zien waar de eikenprocessierups verspreid zit en in welke zones bestrijding is toegestaan. De lente is in het land, en dat betekent dat de eikenprocessierupsen binnenkort weer uit hun eitjes sluipen. De interactieve kaart krijgt info van onder meer de gemeentebesturen. Bestrijders moeten nesten tellen om de hinder te controleren. Jij kan via een app een plaag mùelden via een eenvoudige klik op de smartphone. Jouw melding wordt gecontroleerd en opgenomen in de overzichtskaart. De app kan je downloaden via de website van de provincie Antwerpen, waar je ook de interactieve overzichtskaart kunt bekijken. De eikenprocessierupsen bezitten irriterende haren die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Ze groeien later wel uit tot mooie en onschuldige nachtvlinders, vandaar dat het Antwerpse provinciebestuur een zeer voorzichtig bestrijdingsbeleid hanteert.