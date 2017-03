Bij Goodwill Karting aan Hoogbuul in Olen hebben dieven cash geld, sigaretten en enkele flesjes drank gestolen. In de nacht van donderdag op vrijdag sloegen de inbrekers toe door een raampje aan de achterzijde in te slaan. Zo konden ze met de hendel een toegangspoort openen. Ze doorzochten de zaak en braken twee kluizen uit, waarvan ze één achterlieten op het terrein.