De snelheidsbeperkingen aan de kruispunten op de Zuiderring moeten herzien worden. Het gemeentebestuur van Mol dringt er in een brief op aan die ze stuurde naar Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. Sinds begin februari mag je aan de kruispunten nog maar 70 km/u rijden. Op de andere stukken is dat 90. De snelheidslimiet zou de verkeersveiligheid moeten verhogen, maar het gemeentebestuur ontvangt aanhoudend negatieve reacties van automobilisten die wijzen op de extra gevaren. En dat is ook de mening van het Molse bestuur. De snelheidsbeperkende maatregel is zinloos aangezien de meeste kruispunten op de Zuiderring zijn uitgerust met conflictvrije verkeerslichten. Volgens schepen van mobiliteit Paul Van Hoof vermindert het wisselen van de maximumsnelheden de vlotte doorstroming op de Zuiderring.