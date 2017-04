Tijdens een bewonersbijeenkomst werden kunststoffen zitelementen geplaatst op het Bockelplein in Olen. Parkeren op het plein wordt hierdoor minder uitnodigend en de mensen en kinderen kunnen veiliger op het plein keuvelen en spelen. De bewoners zijn zeer tevreden over deze zitelementen. Er kwam ook een proefopstelling van een parkeerverbodsbord dat later geƫvalueerd wordt. Het Olense gemeentebestuur zocht samen met de bewoners van Bockelplein naar oplossingen om de parkeertoename in de straat te verminderen en zo de frustaties van de bewoners weg te nemen. Hopelijk parkeren de bezoekers enkel nog op de toegelaten plaatsen.