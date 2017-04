Al twee weken staan de verkeerslichten op de Geelsebaan in Kasterlee op oranje knipperlicht. Dit is zowel voor de verkeerslichten aan het kruispunt met Bosakkers/Duineneind, als aan het kruispunt met Houtum/Zaardenstraat. Recent werd vastgesteld dat de lichten niet meer op groen sprongen voor wachtende auto’s en na onderzoek bleek dat er voor de besturingstechnologie een nieuwe printplaat moet worden besteld. De levering van deze printplaat kan tot 3 weken duren. Daarom werd beslist om in afwachting de installatie van een nieuwe printplaat de verkeerslichten in de stand 'oranje knipperlicht' te plaatsen. Zodat er geen voertuigen meer voor een rood licht staan. Burgemeester Ward Kennes hoopt dat het defect is verholpen wanneer de paasvakantie is afgelopen.