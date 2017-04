Volgende week woensdag tot en met vrijdag wordt de Olensteenweg in Lichtaart, tussen de Vinkendreef en de Heidestraat, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen nog wel doorrijden. Het wegdek wordt er plaatselijk hersteld na schade aan de riolering. Het verkeer wordt via Roerdompstraat in Ten Aard naar het centrum van Kasterlee geleid, om zo richting Turnhout, Lichtaart of Tielen te rijden.