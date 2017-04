Een zwangere vrouw is donderdagochtend gewond geraakt bij een overval op een verfwinkel aan de Eindhoutsebaan in Meerhout. Het gaat om de uitbaatster. Toen ze rond 9 uur met haar zoontje op de arm aankwam aan de winkel, werd ze door een gemaskerde man op de grond geduwd. Hij ging aan de haal met een paar duizend euro's. De uitbaatster is 4 maanden zwanger en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.