Ook op zondag is er meer activiteit op het Albertkanaal. Dat blijkt uit cijfers van de De Vlaamse Waterweg. Het aantal zondagbedieningen van de sluis in Olen is in drie jaar bijna verdrievoudigd. Van 36 in 2013 naar 92 vorig jaar. Het gaat zowel over schepen met bulkgoederen als containers, een teken dat het Albertkanaal meer en meer een belangrijke economische ader wordt.