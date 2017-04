Bobbejaanland in Lichtaart miste de start van het seizoen niet. Het pretpark ontving in vergelijking met vorig jaar 50% meer bezoekers tijdens de paasvakantie. Reden hiervoor zijn de meer droge dagen tijdens de paasvakantie en omdat het al warm is geweest, waardoor de mensen meer in de stemming komen om een pretpark te bezoeken.