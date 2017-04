Een gemaskerde en gewapende man overviel zondagochtend rond 7u45 een bakkerij aan Ginderbuiten in Mol. De winkelbediende moest de inhoud van de kassa afgeven. Daar zat zo'n 600 euro in en daarbij bedreigde hij de verkoopster en de klanten met een hanvuurwapen. Daarna vluchtte de overvaller met de buit weg. Maar hij werd even later door de politie opgepakt in een bosje nabij waar hij zich verstopt had.