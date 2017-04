Een man riskeert 10 maanden cel omdat hij niet kon verdragen dat zijn relatie met een vrouw uit Laakdal gedaan was. Hij stuurde haar 700 sms berichten. De vrouw beantwoordde die niet en daardoor drong hij haar woning binnen en gaf haar klappen in het gezicht. Volgens de openbare aanklager gedroeg hij zich ook agressief tegenover de agenten in het politiekantoor. Zijn advocaat zegt dat de man in begeleiding ging voor zijn agressieprobleem en hoopte op begrip van de rechter. Hij was volledig over de rooie gegaan, omdat er geen antwoord kwam op de vraag wat er was fout gelopen. Vonnis op 16 mei.