Een man uit Meerhout wordt onderworpen aan een maatschappelijk onderzoek. Dat besliste de strafrechter in Turnhout. Na een ruzie deed hij op 15 juni van vorig jaar een bus van vervoersmaatschappij De Lijn crashen. De beklaagde zat die dag als passagier op lijn 299 van Geel naar Hasselt. Op een gegeven moment ging het mis. De beklaagde die aan de kerk van Gestel wou uitstappen, werd woest omdat de buschauffeur niet was gestopt. Volgens de chauffeur was hij de halte al gepasseerd toen de beklaagde op de bel drukte. De passagier ging de chauffeur vervolgens te lijf en diende hem meerdere slagen toe. Hij rukte ook aan het stuur van de bus. De autocar ramde enkele verkeersborden, reed over een gracht en belandde deels in een voortuin. Van de andere passagiers raakte niemand gewond. De beklaagde beweerde zich niets te herinneren en zei tegen de rechter dat hij een black-out had.