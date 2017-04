Al tien jaar ruimt CD&V Laakdal in het voorjaar al het zwerfvuil in een Laakdalse buurt op. Zaterdag trok men de bermen in op en rond het afrittencomplex van E313 Geel-Oost. Wie Laakdal binnenrijdt via deze uitrit kan niet naast het zwerfvuil kijken dat in de bermen ligt. Al geruime tijd zet het Laakdalse gemeentebestuur een camera in om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Ook startte Laakdal jaren geleden de WiTZ'ers op. Dat is een ploeg vrijwilligers die het ganse jaar door de Laakdalse bermen opruimt. WiTZ staat voor Wijkinitiatief Tegen Zwerfvuil. Binnenkort start men het wegwerken van gevaarlijke punt ter hoogte van Nieuwe baan - Hezemeer en de aanleg van een carpoolparking en rotonde ter hoogte van de oprit E313 richting Hasselt.