Sinds 1 september is er een nieuw voetpad in de Olense Melkerijstraat en zijn de zebrapaden daar aangepast. Zo kunnen de kinderen op een veiligere manier naar school, de bib of de kinderopvang. Iets meer als een half jaar laten werd er terug een verkeersanalysetoestel geplaatst dat het aantal passanten en de snelheden registreert. De resultaten van het onderzoek waren zeer positief. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt duidelijk lager dan voor de aanpassingen. Het doel is daarmee bereikt en is er een veiligere schoolomgeving gecreƫrd.