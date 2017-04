Een auto werd tot op het terras van café Den Hoek in de Stationsstraat in Olen gekatapulteerd nadat hij in de flank werd geramd. Door het koude weer zat er niemand op het terras. Het ongeval gebeurde zondagavond omstreeks half tien op het kruispunt van de Larumseweg met de Stationsstraat in Olen. Een bestuurder wilde vanuit de Larumseweg het kruispunt met de Stationsstraat oversteken richting Lindenpad, maar gaf geen voorrang aan het verkeer uit de Stationsstraat. Een auto die van rechts uit de Stationsstraat kwam, kon niet meer op tijd remmen en ramde de wagen die het kruispunt overstak. De aangereden wagen belandde op zijn zijkant op het terras van café Den Hoek. De materiële schade is groot en gelukkig vielen er maar lichtgewonden.