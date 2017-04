450.000 euro wordt er door Vlaanderen geïnvesteerd in nieuwe fietspaden in Kasterlee. Dat zegt Jeroen Van de Water, voorzitter van N-VA Kasterlee. Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van Kasterlee en komt bovenop de middelen die het gemeentebestuur van Kasterlee vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen. Minister van mobiliteit Ben Weyts trekt 300.000 euro uit voor de aanleg van het fietspad aan de Poederleesteenweg en 150.000 euro voor de aanleg van een fietspad in het centrum van Kasterlee, in het kader van masterplan "De Met".