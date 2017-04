Een man van 50 uit Retie verloor zijn job bij het SCK in Mol nadat honderden foto's met kinderporno op zijn werkcomputer waren gevonden. Hij riskeert een celstraf van 6 maanden. De man had in december 2015 bij het SCK in Mol een technisch probleem aan zijn computer. Hij trok ermee naar de ICT-afdeling van het bedrijf. De ICT werknemers konden het probleem verhelpen, maar zagen na de heropstart van de computer kinderpornografische foto's op het computerscherm staan. Op de harde schijf van de computer bleken honderden foto's met kinderporno te staan. Ze trokken er mee naar de directie. Die waarschuwde de politie en stelde aan de man voor dat hij vrijwillig ontslag zou nemen. In ruil zou SCK zich geen burgerlijke partij stellen tijdens de rechtszaak. Volgens de openbare aanklager beweerde de beklaagde dat hij naar gewone porno had gesurft en per toeval op de kinderporno terechtkwam. Maar onderzoek wees uit dat hij de pagina's met kinderporni niet alleen bezocht had, maar ook op de foto's had geklikt. Zijn zoektermen in zoekmachine Google waren ook specifiek gericht op kinderporno. Ondanks dat de openbare aanklager een straf van 6 maanden vorderde, hoopt de man zelf op een opschorting van straf. Een veroordeling hypothekeert zijn kansen op nieuw werk. De strafrechter in Turnhout velt een vonnis op 23 mei.