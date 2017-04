Een man van 47 uit Laakdal werd veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor jarenlange verkrachting van zijn zoon en de aanranding van een dochter. Hij raakte ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Aan de burgerlijke partijen moet hij 15.500 euro schadevergoeding betalen. De feiten deden zich voor tussen juni 2011 en februari 2014 en kwamen aan het licht toen de oudste dochter toen, samen met haar moeder en een tante, naar de politie stapte. De broer en een jongere zus bekenden tijdens een audiovisueel verhoor dat ze door hun vader werden betast. In een nieuw verhoor in september 2016 beweerde de zoon dat hij twee jaar lang herhaaldelijk is verkracht door zijn vader. De vader ontkende alles, maar gaf wel toe dat hij in de zomer van 2013 met zijn minderjarige zoon naar een pornofilm keek. Hij beweerde dat zijn kinderen door hun moeder waren geïndoctrineerd. De rechter verwierp dat argument.