Ronny Daelman wordt het nieuwe gezicht bij de regionale televisiezender RTV. Veel kijkers gaan Ronny waarschijnlijk herinneren als Sam Bastiaens in de één soapserie "Thuis". Daarnaast speelde hij verschillende gastrollen in verschillende tv-reeksen. Vanaf volgende week dinsdag brengt hij RTV Vandaag, afwisselend met de vaste collega's Erika Van Tielen, Els Van Hove en Shana Meeus. Ronny Daelman vervangt Joris Brys, die nieuwe horizonten gaat opzoeken. Joris neemt niet helemaal afscheid van RTV. Hij springt af en toe in als het nodig is.