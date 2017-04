De 23 hectare open ruimte tussen de Watertorenstraat en de Spoorweg, aan Umicore in Olen, worden langzaamaan opgewaardeerd tot natuurgebied. Vzw Kempens Landschap en de gemeente Olen willen de ecologische en recreatieve waarde van het gebied verbeteren nu de provinciale landschapsorganisatie de gronden van Umicore in erfpacht heeft. De afgelopen maanden zijn de eerste werken al uitgevoerd. Zo is de omheining weggehaald en er werden twee bosranden aangeplant ten noorden van de spoorweg. Ook ten zuiden van de spoorweg is een houtkant met inheemse soorten aangeplant. Dit najaar wordt ook een historische poel hersteld en tijdens de wintermaanden worden bijkomende aanplantingen gedaan. In het gebied wordt niet alleen aan natuurherstel gedaan, maar wordt er ook ruimte voorzien voor fietsers en wandelaars.