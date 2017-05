De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout blikt tevreden terug op de voorbije editie van Groezrock. Er deden zich geen verkeersproblemen voor en het festival zelf verliep zeer rustig. De politie werkte tijdens deze editie vooral op diefstallen en drugs. Dit jaar waren er de helft minder diefstallen in vergelijking met vorig jaar. 36 diefstallen werden in totaal tijdens het festival geregistreerd. Het ging hoofdzakelijk om gauwdiefstallen en enkele diefstallen uit tenten. Eén persoon werd gerechtelijk aangehouden in het kader van gauwdiefstallen. Nog tijdens Groezrock waren ook acties gericht op drugsbezit. In totaal werden 1000 personen gecontroleerd. Bij 60 personen werden ook effectief drugs aangetroffen. Het ging hoofdzakelijk om cannabis. Drie personen deden rechtstreeks een melding van een verloren voorwerp of document bij de politie. Na het festival werden 45 gevonden voorwerpen door de organisatie aan de politie overhandigd. Dit zijn voorwerpen die door niemand zijn afgehaald tijdens het festival.