Op zondag 7 mei is het Open Wervendag. In Laakdal krijg je een unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de werf van het nieuwe gemeentehuis. Je krijgt een rondleiding door het gebouw waar de gemeentelijke en OCMW-diensten, de buitenschoolse kinderopvang, de bibliotheek, het wijkkantoor van de politie en BPost vanaf dit najaar gevestigd zijn. Net voor de zomer van vorig jaar startte de aannemer met de werken. Het achterliggende bestaande ocmw gebouw wordt mee in de nieuwbouw geïntegreerd. Het gebouw is supergeïsoleerd en er wordt volop ingezet op hernieuwbare energie. Electriciteit wordt opgewekt via zonnepanelen op het dak en de warmte in de bodem wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen in de winter en in de zomer wordt de afgekoelde bodem gebruikt om het gebouw passief te koelen. Niet alleen komt er een nieuw gebouw, de hele dorpskern wordt heraangelegd. Vanaf deze maand brengt men ook alle trage wegen in Laakdal in kaart, zodat het nog makkelijker wordt om het nieuwe centrum te voet of met de fiets te bereiken.