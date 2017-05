Zopas werden op twee gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst. De panelen op sporthal Tielenhei zijn reeds enkele weken gestart met stroom te leveren. En op donderdag 4 mei werd de installatie op het BRT-gebouw aan de Noord-Zuidlaan opgeleverd en in gebruik genomen.

“Daarmee zet Kasterlee opnieuw een concrete stap in de realisatie van de klimaatdoelstellingen van het Burgemeestersconvenant” zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). In die convenant heeft Kasterlee zich geëngageerd om 20% minder CO2-uit te stoten tegen 2020. Samen zijn de beide daken goed voor 322 zonnepanelen die ongeveer 70.000 kilowattuur aan groene stroom produceren. “Dit komt overeen met het jaarlijks verbruik van 20 gezinnen,” aldus de burgemeester.



“Uiteraard werd de grootte van de installaties bepaald op basis van het elektriciteitsverbruik in beide gebouwen,” preciseert schepen van openbare werken Guy Van de Perre (CD&V). “Op momenten dat er toch meer productie is dan verbruik, wordt de stroom op het net gestuurd.”



Samen vertegenwoordigen de twee installaties een investering van om en bij de 120.000 euro. Van de Perre raamt dat de terugverdientijd acht jaar bedraagt. “De investering is dus zeker ook economisch meer dan verantwoord,” besluit de schepen.