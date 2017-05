De gemeente Olen zoekt naar een Instagram-ambassadeur voor één week. Van de uitverkoren kandidaat wordt verwacht dat hij of zij een week lang foto's post op de Instagram-pagina van Olen. Bedoeling is dat je de gemeente met je smartphone in beeld brengt, op een originele manier. Het is een vrijwilligersjob waarbij je elke dag minstens 1 of meerdere foto's deelt. Wie geïnteresseerd is, moet een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De gemeente zoekt naar meerdere kandidaten.