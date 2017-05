De herverdeling van de vredegerechten in de Kempen kan veel logischer. Dat schrijft het gemeentebestuur van Kasterlee in een brief aan minister van justitie Koen Geens. Door de aangekondigde sluiting van het vredegerecht van Geel moeten inwoners uit Kasterlee binnen dit en 2 jaar naar Mol in plaats van Turnhout. Onbegrijpelijk volgens burgemeester Ward Kennes. Kasterlee is een buurgemeente van Turnhout en beschikt over goede bus- en treinverbindingen met deze stad. Kasterlee zit ook met Turnhout in dezelfde politiezone en HVZ. De burgemeester zegt dat het logischer gaat zijn voor de inwoners van Kasterlee dat zij zich tot de vrederechter in de dichtsbijzijnde en vlot te bereiken buurstad kunnen wenden.